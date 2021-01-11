“الشورى” يطالب ببرنامج خاص لتمويل رواد الأعمال في المشروعات الزراعية

كل الوطن – الرياض: أقر مجلس الشورى توصيات لتمكين هيئة الإذاعة والتلفزيون من إيجاد كادر وظيفي يخلق بيئة عمل جاذبة ويمكنها من استقطاب الكفاءات البشرية المميزة، ودعاها إلى تكثيف جهودها الإبداعية في مجال البرامج التلفزيونية والإخبارية وغيرها للمنافسة في رفع نسب المشاهدة لقنواتها الفضائية، والإسراع في تنفيذ ما يخصها بشأن الخطة الاستراتيجية للإعلام السعودي، وإعداد خطة تنفيذية لتطوير وإثراء المحتوى الإعلامي الوطني وتكثيف إنتاجه.

وفي قرار آخر بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 40ـ1441، طالب المجلس بإيجاد برنامج خاص لتمويل رواد الأعمال في مجال المشروعات الزراعية، لدعمهم من خلال تسهيل الإجراءات والضمانات المطلوبة، ودعا الصندوق إلى التحقق من الالتزام بالمعايير البيئية عند القيام بدراسة لتمويل المشروعات الزراعية، كما طالبه تكليف جهة محايدة للقيام بعمل استطلاعٍ للرأي، للاستفادة من ذلك في رفع مستوى الخدمات التي يقدمها الصندوق

وفي بدء جلسة الشورى العادية الثالثة عشرة للسنة الأولى من الدورة الثامنة والمنعقدة برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس، تم اليوم الاثنين مناقشة مشروع تعديل نظام الحماية من الإيذاء ، وتعديل نظام حماية الطفل، وأستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب وفتح المجال لعدد من مداخلات الأعضاء وآرائهم حيال مشروع التعديلات.