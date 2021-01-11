الحكومة اليمنية ترحب بتصنيف واشنطن “أنصار الله” جماعة إرهابية

ركل الوطن- اليمن : حبت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، بقرار الولايات المتحدة تصنيف جماعة “أنصار الله” تنظيما إرهابيا.

وأصدرت الخارجية اليمنية بيانا رسميا، قالت فيه إن “الحكومة اليمنية تدعم بشكل ثابت تصنيف الحكومة الأمريكية للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية من أجل إنهاء هذا الوضع المأساوي الذي صنعته الميليشيات الحوثية”.

وأضافت الخارجية في بيانها: “وستواصل تقديم الدعم الكامل لجميع الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى سلام شامل”.

وأعلن المتحدث باسم جماعة “أنصار الله”، محمد عبد السلام، معلقا على تصنيف الولايات المتحدة للجماعة منظمة إرهابية، أن الموقف الأمريكي ليس بجديد، مشددا في الوقت نفسه على أن الإدارة الأمريكية فشلت في كل ملفاتها في المنطقة، ما أدى إلى تأجيج حالة السخط ضدها وضد حلفائها في المنطقة.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، أن وزارة الخارجية ستخطر الكونغرس بنيته تصنيف جماعة “أنصار الله” اليمنية منظمة إرهابية أجنبية.

وتوجه بومبيو في بيان للخارجية، قال فيه: “أعتزم إدراج ثلاثة من قادة جماعة “أنصار الله” وهم عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين”.