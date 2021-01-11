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القبض على 4 سلبوا 140 ألف ريال من مقيم في جدّة

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 ثانيةآخر تحديث : منذ 11 ثانية
القبض على 4 سلبوا 140 ألف ريال من مقيم في جدّة

كل الوطن – واس: صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة – بفضل الله – تمكنت من القبض على مواطن و (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية في العقدين الثالث والرابع من العمر، تورطوا بارتكاب جريمة اعتداء على مقيم وسلب مبلغ ( 140 ) ألف ريال كان بحوزته قيمة مشتريات لصاحب العمل، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=404785

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