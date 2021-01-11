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سهم “تويتر” يهوي بعد إغلاق حساب ترامب

كل الوطن - فريق التحرير
تويترعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 31 ثانيةآخر تحديث : منذ 31 ثانية
سهم “تويتر” يهوي بعد إغلاق حساب ترامب

هوى سهم شركة “تويتر” في البورصات الأوروبية، اليوم الاثنين، وجاء ذلك بعدما أغلقت “تويتر” حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقا لبيانات موقع “بلومبرغ” فقد تراجع السهم، بحلول الساعة 13:13 بتوقيت موسكو، بنسبة 6.76% إلى 39.07 يورو.

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وكانت شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” قد علقت يوم الجمعة الماضي حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل دائم بسبب وجود “خطر استغلاله في التحريض على المزيد من العنف”.

وقبل ذلك أغلق كل من “تويتر” و”فيسبوك” و”سناب” يوم الأربعاء مؤقتا حسابات الرئيس الأمريكي، حيث سارعت عمالقة التكنولوجيا لكبح مزاعمه بشأن الانتخابات الرئاسية، وسط أعمال شغب في العاصمة واشنطن.

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المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=404794

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