5 تبعات محتملة لتصنيف واشنطن “أنصار الله” منظمة إرهابية

كل الوطن- رنيم المشهراوى – وكالات: تصاعدت التحذيرات من مغبة إقدام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تصنيف جماعة “أنصار الله” في اليمن منظمة إرهابية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الأحد، إن وزارة الخارجية ستخطر الكونغرس بنيتها تصنيف جماعة الحوثيين اليمنية “منظمة إرهابية أجنبية”.

غير أن ثمة تبعات محتملة للخطوة الأمريكية تنذر باستمرار الحرب وربما تصاعد حدتها، وكذلك تفاقم الأوضاع الإنسانية في بلده يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم وفق منظمة الأمم المتحدة.

وبحسب وكالة”رويترز”، فإن هذه الخطوة من شأنها إيجاد معوقات قانونية في إشراك “أنصار الله” في محادثات السلام التي تسعى الأمم المتحدة إلى استئنافها بين الجماعة المسيطرة على العاصمة صنعاء وأغلب المراكز الحضرية الكبرى والتحالف العربي بقيادة السعودية.

علاوة على ذلك، قد تقطع “أنصار الله” على خلفية الخطوة الأمريكية أية قنوات اتصال خلفية مع السعودية بشأن وقف إطلاق النار، وقد تتزايد وتيرة العنف، وتقترب الجماعة أكثر من إيران التي أرسلت سفيرا لها إلى صنعاء قبل 3 أشهر، بحسب المصدر ذاته.

وفي اليمن الذي يعتمد نحو 80 % من سكانه على المساعدات الإنسانية على وقع حرب دفعت بالملايين إلى حافة المجاعة، تخشى منظمات الإغاثة أن يؤدي التصنيف إلى تجريم عملها في البلاد.

وتقول هذه المنظمات بحسب “رويترز” إن “أنصار الله” هم السلطة الفعلية في الشمال ويتعين على المنظمات الإنسانية الحصول على تصاريح منهم لتنفيذ برامج المساعدات، إضافة إلى العمل مع الوزارات والأنظمة المالية المحلية.

تأثير آخر محتمل للخطوة الأمريكية يتعلق بقدرة اليمنيين على الوصول إلى الأنظمة المالية والتحويلات من الخارج، إضافة إلى تعقيد إجراءات الواردات ورفع أسعار السلع أكثر، وذلك في ظل التأثير المحتمل للتصنيف الأمريكي على زيادة العبء على البنوك فيما يتعلق بآليات الانصياع للقرار الأمريكي.

يشار إلى أن بومبيو أكد أن بلاده تعتزم وضع إجراءات لتقليل أثر التصنيف على أنشطة إنسانية محددة وواردات إمدادات مثل الغذاء والدواء إلى اليمن، لكن الأمم المتحدة تحذر من أن نقص التمويل هذا العام يمكن أن يدفع اليمن إلى مواجهة أكبر مجاعة في العالم منذ عقود.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 6 سنوات حربا بين القوات الحكومية مدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية، و”أنصار الله” المتهمين بتلقي دعم إيراني.