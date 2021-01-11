يمثل فيها أمام المحكمة… الجلسة التالية لمحاكمة نتنياهو في 8 فبراير

كل الوطن- وكالات : حددت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، اليوم الاثنين، موعدا للجلسة التالية لمحاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا فساد في الثامن من فبراير/شباط المقبل.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن الجلسة التي كان من المفترض أن تعقد بعد غد الأربعاء، أعيد تحديد موعدها في 8 فبراير قبل 6 أسابيع من الانتخابات التشريعية المقررة في 23 مارس/آذار المقبل.

وأوضحت أن تأجيل جلسة المحكمة جاء على خلفية الإغلاق المشدد الذي تفرضه الحكومة منذ مساء الخميس الماضي للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويدور الحديث عن جلسة من المقرر أن يرد خلالها نتنياهو شفهيا على الاتهامات الموجهة إليه.

وبناء على التأجيل الجديد، من المقرر أيضا أن يتم تأجيل بدء مرحلة الإثبات وسماع الشهود التي كان من المفترض أن تبدأ مطلع الشهر المقبل إلى وقت لاحق.

وكانت الجلسة الأولى من محاكمة نتنياهو في 3 قضايا فساد قد بدأت في 24 مايو/أيار الماضي.

وقبل عام قدم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت لائحة اتهام ضد نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.