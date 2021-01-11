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ميلانيا ترامب تعلق على اقتحام الكابيتول وتقر بهزيمة زوجها في الانتخابات

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
ميلانيا ترامب تعلق على اقتحام الكابيتول وتقر بهزيمة زوجها في الانتخابات

كل الوطن – وكالات: قالت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها أصيبت “بخيبة أمل وإحباط” بعد اقتحام أنصار زوجها مبنى الكونغرس في محاولة لمنع التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقالت ميلانا في بيان صدر صباح الاثنين: “أشعر بخيبة أمل وأنا محبطة لما حدث الأسبوع الماضي”.

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وأضافت: “أجد أنه من المخجل أن تحيط بهذه الأحداث المأساوية نميمة بذيئة، وهجمات شخصية غير مبررة، واتهامات كاذبة ومضللة بشأني”.

وتابعت: “ليكن ما أقول واضحا، أنا أدين بشدة العنف الذي حدث في مبنى كابيتول. العنف غير مقبول على الإطلاق”، مشددة على ضرورة أن “تتعافى البلاد بطريقة مدنية” في أعقاب الحادث.

واعترفت ضمنيا بهزيمة زوجها في الانتخابات قائلة: “لقد كان شرف حياتي أن أكون السيدة الأولى. أود أن أشكر ملايين الأمريكيين الذين دعموني وزوجي على مدى السنوات الأربع الماضية”.

ومنذ اقتحام مبنى الكابيتول الأربعاء الماضي، يواجه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ضغوطا وتحركات لمساءلته وعزله قبل أيام من موعد تسليم السلطة.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=404815

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