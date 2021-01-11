تسجيل الدخول
» » الخارجية السعودية: حكومة المملكة ترحب بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية

الخارجية السعودية: حكومة المملكة ترحب بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليهنا اليمن
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 36 ثانيةآخر تحديث : منذ 36 ثانية
الخارجية السعودية: حكومة المملكة ترحب بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية

كل الوطن – وكالات: رحبت المملكة العربية السعودية بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الحوثيين اليمنية “كمنظمة إرهابية”.

وعبرت الوزارة عن تطلعها في “أن يسهم ذلك التصنيف في وضع حد لأعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، حيث أن من شأن ذلك تحييد خطر تلك الميليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال لتمويل مجهودها الحربي و لاستهداف الشعب اليمني وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار”.

اقرأ أيضا...

وأضافت الوزارة أن “التصنيف سيؤدي لدعم وإنجاح الجهود السياسية القائمة وسيجبر قادة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على العودة بشكل جاد لطاولة المشاورات السياسية”.

وأكدت الوزارة دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفث ومقترحاته لإنهاء الأزمة في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل وفق.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في وقت سابق، إن وزارة الخارجية ستخطر الكونغرس بنيتها تصنيف جماعة الحوثيين اليمنية “منظمة إرهابية أجنبية”.

المصدر: “واس”

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=404820

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.