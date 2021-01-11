سلطان عمان يصدر مرسومين جديدين حول السلطة وانتقالها في البلاد

كل الوطن – وكالات: أصدر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، مرسومين قضى الأول بـ “إصدار النظام الأساسي للدولة”، وقضى الثاني بـ “إصدار قانون مجلس عُمان”.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، يأتي إصدار السلطان هيثم بن طارق المرسومين رقم 6 ورقم 7 لعام 2021 تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة القادمة، وانسجاما مع رؤية عمان2040.

وأهم ما ورد في المرسوم رقم 6 لعام 2021 القاضي بإصدار نظام أساسي جديد للدولة، بوضع آلية محددة، ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة.

وتضمن المرسوم السلطاني رقم 7 لعام 2021، اختصاصات مجلس عُمان، وشروط العضوية، وجميع حقوق وواجبات الأعضاء، إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية+RT