جمعيتان لرياضة الغولف تقاطعان مضمارين يملكهما ترامب

كل الوطن – وكالات: أعلنت “جمعية لاعبي الغولف المحترفين الأمريكية” و”نادي الغولف الملكي القديم”، أنهما سيقاطعان مضمارين يملكهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أعقاب اقتحام مؤيدين له مقر الكونغرس.

وقالت “جمعية لاعبي الغولف المحترفين الأمريكية”، اليوم الاثنين، إنها لن تقيم بطولتها، أمريكا المفتوحة، لعام 2022 في نادي ترامب الوطني للغولف في بيدمينستر بعد تصويت مجلس إدارتها.

وقال رئيس الجمعية جيم ريتشرسون في مقطع مصور معلنا القرار: “لقد أصبح جليا أن إقامة بطولة جمعية لاعبي الغولف المحترفين في مضمار ترامب في بيدمينستر ستلحق ضررا بالجمعية”.

وبعد ساعات حذا “نادي الغولف الملكي القديم” حذو الجمعية، قائلا إنه لن ينظم أي بطولات في المستقبل المنظور على مضمار تيرنبيري للغولف الذي يملكه ترامب في إسكتلندا.

وقال رئيسه التنفيذي مارتن سلامبرز في بيان “لن نعود إلى المضمار”.

وكان ترامب قد حرض آلافا من مؤيديه على الزحف نحو الكونغرس يوم الأربعاء وقت انعقاده للتصديق على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة، ما تسبب في فوضى اقتحم خلالها المحتجون المبنى وتسببوا في إخلاء مجلسي النواب والشيوخ.

المصدر: “رويترز”