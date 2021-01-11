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اليمن.. انفجار يستهدف عربات عسكرية في عدن

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 26 ثانيةآخر تحديث : منذ 26 ثانية
اليمن.. انفجار يستهدف عربات عسكرية في عدن

كل الوطن – وكالات: استهدف انفجار عربات عسكرية في منطقة عبد العزيز بمديرية المنصورة في محافظة عدن اليمنية.

وكان العقيد محمد قائد عقيب، مدير شرطة الدرين في محافظة عدن أصيب بجروح بالغة، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت على طريق سيارته، في السادس من يناير الحالي.

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وقال مدير أمن عدن اللواء الركن مطهر علي ناجي الشعيبي: “الأجهزة الأمنية في عدن لن تتهاون على الإطلاق مع من تسول لهم أنفسهم بزعزعة الأمن والاستقرار في مدينة عدن لتحقيق أهداف بائسة تسعى من ورائها إلى إظهار عدن بأنها مدينة غير آمنة، ووضع العقبات والعراقيل أمام الحكومة الجديدة وتنفيذ اتفاق الرياض”.

وأضاف: “كل هذه المؤامرات قد فشلت سابقا وستفشل الآن ولن تحقق أهدافها بتعاون أبناء هذه المدينة الباسلة مع رجال الأمن، الذين الحقوا الهزائم بالجماعات الإرهابية في عز قوتها”.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=404841

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