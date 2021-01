وصول أول طائرة ركاب سعودية إلى قطر منذ صيف 2017 (صور)

كل الوطن – وكالات: وصلت مساء الاثنين، أول طائرة ركاب سعودية إلى قطر منذ انقطاع أكثر من 3 سنوات، وذلك على خلفية توصل البلدين إلى اتفاق لاستئناف حركة الطيران ضمن المصالحة الخليجية.

ونشرت شركة “الخطوط الجوية القطرية” عبر حسابها في موقع “تويتر” صورا تظهر وصول الطائرة التابعة لشركة “الخطوط الجوية العربية السعودية‎” إلى مطار حمد في الدوحة واستقبال القادمين.

Following the resumption of flights between #Riyadh and #Doha, the first @Saudi_Airlines arrived at @HIAQatar this evening. #SAUDI pic.twitter.com/ai3vAUl2nd