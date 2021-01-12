مصر للطيران تبحث تحديد موعد تسيير رحلات جوية بين القاهرة والدوحة

كل الوطن – وكالات: كشف رئيس شركة مصر للطيران، محمد رشدي زكريا، عن عقد اجتماع بين مسؤولي الشركة لتحديد موعد تسيير الرحلات الجوية بين القاهرة والدوحة.

وأوضح وفقا لصحيفة “الدستور” المصرية، أن هذا الاجتماع يأتي عقب عودة فتح المجال الجوي المصري للحركة الجوية بين البلدين (مصر وقطر)، بعد انقطاع قارب 4 سنوات.

وقال زكريا، إنه سيتم خلال الاجتماع تحديد عدد الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، وتحديد أيامها وخطة أسعار التذاكر بمرحلتي الذهاب والعودة، فضلا عن تحديد طرازات الطائرات التي ستعمل بين البلدين.

وكانت وزارة الطيران المدني المصري، قد قررت إعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطري اعتبارا من اليوم الثلاثاء .

المصدر: الدستور