نموذج CDC الأمريكي قد يكشف كيف ينتشر أكثر من نصف حالات “كوفيد-19”!

كل الوطن – وكالات: يظهر نموذج جديد من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، أن الأشخاص المصابين ولكن لا تظهر عليهم علامات “كوفيد-19” يمثلون أكثر من نصف جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ويكشف النموذج، الذي نُشر في JAMA Network Open يوم الخميس، أن ما يقدر بـ 59% من جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا تأتي من أولئك الذين لا تظهر عليهم أعراض، بما في ذلك 35% ممن يعانون من فترة ما قبل ظهور الأعراض – ما يعني أنهم في البداية لا تظهر عليهم الأعراض ولكنهم يصابون بها في النهاية – و24% ممن لم تظهر عليهم أبدا أي علامات لأعراض “كوفيد-19”.

وكتب الباحثون عند وصف النتائج: “تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن تحديد وعزل الأشخاص الذين يعانون من أعراض “كوفيد-19″ وحدها، لن تتحكم في الانتشار المستمر لـ SARS-CoV-2”.

ويدعم النموذج الإجراءات الوقائية التي أوصى بها الخبراء لأشهر، مثل ارتداء قناع للوجه وممارسة التباعد الاجتماعي.

وقال جاي سي بتلر، نائب مدير مركز السيطرة على الأمراض للأمراض المعدية والمعد المشارك في الدراسة، لـWashington Post: “إن الحد الأدنى هو السيطرة على جائحة “كوفيد-19″، وسيتطلب حقا التحكم في الجائحة الصامتة للانتقال من أشخاص ليس لديهم أعراض. ونحتاج لاستخدام أدوات التخفيف المجتمعية على نطاق واسع لنكون قادرين على إبطاء انتشار SARS-CoV-2 من جميع الأشخاص المصابين، على الأقل حتى تتوفر اللقاحات على نطاق واسع”.

وكتب معدو الدراسة أن التحكم الفعال في انتشار الفيروس سيتطلب الحد من مخاطر انتقاله من الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض، وتحديد وعزل الأشخاص الذين يعانون من أعراض “كوفيد-19”.

وتشير النتائج إلى أن التدابير مثل ارتداء الأقنعة ونظافة اليدين والتباعد الاجتماعي والاختبار الاستراتيجي للأشخاص غير المرضى، ستكون أساسا لإبطاء انتشار “كوفيد-19” حتى تتوفر لقاحات آمنة وفعالة وتستخدم على نطاق واسع، كما قال الباحثون.

المصدر: نيويورك بوست