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إعلام لبناني: الحريري في تركيا بتكليف عربي لفتح أبواب الوساطة بين أنقرة والرياض

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 23 ثانيةآخر تحديث : منذ 23 ثانية
إعلام لبناني: الحريري في تركيا بتكليف عربي لفتح أبواب الوساطة بين أنقرة والرياض

كل الوطن – وكالات: أفادت قناة “الجديد” اللبنانية، بأن زيارة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى تركيا، جاءت بتكليف عربي لفتح أبواب الوساطة بين أنقرة والرياض.

وأوضحت القناة أن “مهمة الحريري في تركيا كانت بتكليف عربي، وهو توجه إلى هناك بمهمة سرية تتعلق بفتح أبواب الوساطة بين تركيا والسعودية وبموافقة إماراتية”.

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وأجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والحريري، محادثات ثنائية في اسطنبول الجمعة الماضي، حيث بحثا التطورات الإقليمية و”التحديات المتعددة”.

وأفادت دائرة الاتصال للرئاسة التركية، في بيان، بأن أردوغان عقد لقاء مع الحريري في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، فضلا عن التعاون في القضايا الإقليمية.

المصدر: “الجديد” + RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=404890

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