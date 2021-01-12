معلومات لا تعرفها عن هادي الجيار .. اعتذر عن “مدرسة المشاغبين” بسبب عادل امام

كل الوطن – وكالات: رحل عن عالمنا الفنان الكبير هادي الجيار بأحد المستشفيات الحكومية بعد ان تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وسنتقدم من خلال التقرير التالي عدد من المعلومات لا يعرفها الكثيرين عن النجم الراحل هادي الجيار، الذي لقب ببركان الفن كما أطلق عليه أحد المخرجين الذي تعاون معهم .

ولد الفنان هادي الجيار في 15 أكتوبر 1949، وحصل علي بكالريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، وكان له حظا سعيدا للغاية حيث كانت بدايته الفنية بمسرحية مدرسة المشاغبين مع الفنان الراحل سعيد صالح والفنان عادل إمام.

ظن في بداية موافقته علي خوض التجربة أنه سيقوم بطرحها في فصل الصيف فقط ولكن بعد نجاحها الكبير طالبوه بالاستمرار في تقديم مواسم أخرى، وبعد 15 يوما من عرض المسرحية كتب خطابا للفنان الكبير عبد المنعم مدبولي أخبره أنه سيترك هذا العمل لأنه لا يستطيع مجاراة زملائه في الإيفيهات وعلى رأسهم عادل امام، لكن مدبولي أقنعه أن يستمر ويتعلم منهم.

حصل علي أول أجر له وكان 15 جنيه وبعدها طالب بارتفاع أجرة فزاد إلي 20 جنيها وكان معه في هذا الطلب الفنان الراحل أحمد زكي .

أستطاع خلال فترة التسعنيات أن يترك بصمة كبيرة في أذهان الكثيرين بسبب أعماله الدرامية المميزة التي شارك في بطولتها والتي كان أهمها الراية البيضا وسوق العصر والمال والبانون والضوء الشارد وغيرهم الكثير من الأعمال الدرامية المميزة .

تزوج الجيار في سن متأخر وانجب أبنتين هما بسنت ومشيرة، ورفض أن يقتحم بناته عالم الفن بسبب ما يعاني منه أهل الفن، ووصف أنه طريقة حبه لهم طريقة حريمي أنه أنه يحبهم مثل حب والدته لهم ويخاف عليهم دائما .