بدء رصد مخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق في أربع مدن

كل الوطن – وكالات: تطبق الإدارة العامة للمرور اليوم الثلاثاء الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق في كل من (تبوك – نجران – القصيم – حائل) .

وبين المرور أنه سعياً إلى تعزيز إجراءات السلامة المرورية ، سيبدأ ⁧‫الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق ، وذلك في (تبوك – نجران – القصيم – حائل) .

وسيكون الرصد في المدن المذكورة، من خلال أجهزة تقنية ذكية طورتها الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل “تحكم” من أجل رصد المركبات المخالفة وتصويرها.

ويؤكد المرور إلى أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق يعد من المخالفات المرورية التي تتسبب في تعطل حركة السير، وتعريض حياة الآخرين للخطر، مؤكدة أن الرصد الآلي لهذا النوع من المخالفات يستهدف الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق ، وأن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق يعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية من 300 إلى 500 ريال .