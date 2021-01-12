بخلاف “فايزر – بيونتيك” المعتمد فعليًا.. “الغذاء والدواء”: ندرس الترخيص لعدد من لقاحات كورونا

كل الوطن – وكالات: كشف رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هشام الجضعي، أن الهيئة تدرس في الوقت الحالي ترخيص عدد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بخلاف “فايزر – بيونتيك” المعتمد فعليًا.

وأوضح خلال لقائه في برنامج “في العلن” على قناة “السعودية”، أن 5 شركات منتجة للقاحات تقدمت للحصول على ترخيص من الهيئة، بعضها لم يستكمل كافة إجراءات التقديم، وذلك بسبب عدم اكتمال التجارب السريرية.

وأوضح أنه فور اكتمال ملفات التقديم لهذه الشركات ستتخذ الهيئة قرارها باعتماد اللقاح من عدمه خلال أسبوعين، مشيرًا إلى أن هناك بعض اللقاحات رفضت الهيئة اعتمادها.

وأشار إلى أن اعتماد لقاح كورونا سبقته دراسة كاملة لكافة الجوانب، بما في ذلك الأعراض الجانبية، وذلك بواسطة الجهات الرقابية وهيئة الغذاء والدواء.