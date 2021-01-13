“الخطوط السعودية” ضمن قائمة الفئة الماسية في الحفاظ على الصحّة والسلامة‎

كل الوطن – وكالات: دخلت الخطوط السعودية ضمن قائمة الفئة الماسية لأفضل 10 شركات بالعالم في الحفاظ على الصحة والسلامة حسب تصنيف APEX.

ومن أبرز المواصفات التي أهلت الخطوط السعودية للحصول على التصنيف المتقدم، وهو قيامها بردود فعل استباقية وقبيل اعتبار فيروس كورونا جائحة عالمية، بالإضافة إلى أنها من أوائل شركات الطيران في تعليق الرحلات إلى الصين، وتزويدها الطائرات بفلاتر GEPA .

بالإضافة لتطبيقها إجراءات وقائية إلزامية على متن الطائرة لطاقم الطائرة والضيوف، وتطبيق أكثر من 50 إجراء وقائي للصحة والسلامة خلال كامل تجربة السفر.