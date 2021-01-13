القضاء الأميركي يرجئ إعدام سجينين لإصابتهما بكورونا

كل الوطن – د ب أ: أرجأ القضاء الأمريكي الثلاثاء تنفيذ حكمي إعدام كانا مقررين هذا الأسبوع في عهد الإدارة المنتهية ولايتها للرئيس دونالد ترمب.

وذكرت المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا أنه يجب تأجيل إعدام كوري جونسون وداستن هيجينز للسماح للسجينين بالتعافي بعد تشخيص إصابتهما بفيروس كورونا.

وحكم القاضي بأن الاعتلال الرئوي للسجينين الناجم عن الإصابة بكورونا ربما يتسبب في إصابة هيجينز وجونسون بألم مبرح أثناء الإعدام بالحقنة المميتة.

وإذا لم يتم إلغاء قرار المحكمة من خلال استئناف محتمل لإدارة ترمب، فسيتم تأجيل عمليتي الإعدام إلى ما بعد تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه في 20 يناير.

وسعت إدارة ترمب إلى تنفيذ عدد كبير من عمليات الإعدام في الأسابيع التي سبقت تنصيب بايدن، ويرفض بايدن، وهو ديمقراطي عقوبة الإعدام وربما يوقف جميع عمليات الإعدام على المستوى الاتحادي.