أمير تبوك يتابع الحادث الذي وقع على طريق المدينة

كل الوطن – الرياض: تابع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الحادث الأليم والذي وقع على طريق المدينة مساء أمس ونتج عنه وفاة ستة أشخاص تربطهم صلة قرابة واحدة.

وقد قدم سموه تعازيه لأسر المتوفين ، معرباً سموه لهم عن خالص تعازيه ومواساته سائلا المولى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.

من جهته، أعرب ذوي المتوفين عبدالله بن عبدالهادي البلوي وسعود عايد البلوي عن يالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفته الانسانية غير المستغربة والتي كان لها بالغ الأثر في التخفيف من مصابهم الجلل سائلين المولى القدير أن يجزي سموه خير الجزاء ويجعل هذا العمل في موازين حسناته.