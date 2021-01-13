مشاهد تخطف الأنفاس.. أستراليون يقفزون بالحبال من أعلى جرف ساحلي

كل الوطن – وكالات: انضم المولعون بالمغامرات الرياضية في أستراليا إلى مرتادي الشواطئ، لكن من أجل نشاط أكثر إثارة بكثير، وهو ربط أجسادهم بحبل والقفز من ارتفاع شاهق.

إذ ذهبت مجموعة من الأصدقاء مؤلفة من نحو 12 فردا إلى حافة جبلية ترتفع 60 مترا تقريبا عن المحيط في بلدة كارونج بولاية نيو ساوث ويلز بشرق البلاد، للقفز الحر إلى سطح الماء وهم مربوطون بالحبال.

ويضع كل من يقفز حزاما مزودا بحبل متصل بآخر يكون مربوطا بين جرفين على جانبي القافز.

وأقدمت ديزي ألين، التي تبلغ 24 عاما، على القفزة حيث سقطت سقوطا حرا معظم المسافة نحو سطح المحيط، قبل أن يشدها الحبل وتتأرجح فوق الماء.

وقالت ألين: “يثير الأمر خوفا كبيرا… بالنسبة لي فإنه مسألة هدوء فقط… والتركيز حقا على تنفسي”.

وأضافت: “في اللحظة التي أقفز فيها، لن يكون إحساسي سوى شعور بإثارة شديدة مبهجة مع فورة الأدرينالين”.

وبعد القفز والتأرجح، جذبها أصدقاؤها من الحبل المشدود إلى أعلى الجرف، إذ يتعاون نحو ستة منهم لجذب من يقفز إلى الهاوية.

وقال توم أوليفر رفيق ألين: “إننا بمثابة قبيلة غير رسمية… نولي بعضنا بعضا الكثير من الثقة واليقين… إنه لأمر مميز”.

المصدر: “رويترز”