في 60 ثانية فقط.. تطبيق جديد قد يتعرف على “كوفيد-19” من صوت السعال

كل الوطن – وكالات: أوضحت شركة “سبير بنك” الروسية للمستخدمين كيفية عمل التطبيق الذي تزعم الشركة أن بإمكانه التحقق من احتمال الإصابة بـ “كوفيد-19” عن طريق الصوت والتنفس والسعال في دقيقة واحدة.

وقد قامت الشركة بتحميل مقطع فيديو أعلنت فيه عن توفير التطبيق أولاً للراغبين في إجراء اختبار سريع، حيث سيحتاجون لتحديد الأعراض المتاحة. والخيارات المتاحة في الإصدار الحالي من البرنامج هي: الضعف العام، السعال، الحمى، الاحمرار، التهاب الحلق، فقدان التذوق أو الشم، الإسهال، الطفح الجلدي، جفاف اللسان، صعوبة أو ضيق التنفس. علاوة على ذلك فإن خيار “ليس لدي أعراض” متوفر أيضا .

لاحقاً، يطلب من الشخص تسجيل صوته، بحيث يحتاج لقراءة عبارة: “آمل أن تساعد ملاحظاتي في التعامل مع وباء فيروس كورونا”، ثم يسجل تنفسه لمدة خمس ثوان، وبعدها السعال في ميكروفون الهاتف لنفس عدد الثواني.

وبمجرد استكمال الإجراءات اللازمة، سيحتاج البرنامج إلى بضع ثوان أخرى للتحقق واتخاذ القرار. في الوقت نفسه يحتوي التطبيق نفسه على تحذير بأنه ليس تشخيصاً. أي أنه يتعيّن على الشخص الذي يعاني من أعراض المرض، أو يشتبه في إصابته أن يلجأ للجهات الطبية المختصة للتأكد من خلال التحاليل الطبية المعتمدة.

وقد أعلن الموظفون في “سبير بنك” أن مظهر التطبيق سيختلف عن المظهر المعروض في مقطع الفيديو، لأن النسخة الموجودة حالياً مجرد نسخة تجريبية.

وكانت الشركة قد أعلنت في 12 يناير الجاري أن مختبر “سبير” للذكاء الاصطناعي قد أنشأ خوارزمية قادرة في غضون دقيقة واحدة على تحديد احتمال إصابة الشخص بفيروس كورونا من خلال التعرف على صوت التنفس والسعال. وتريد الشركة تنفيذ هذه الخوارزمية في التطبيق الذي سيطلق خلال شهر تقريباً وسيكون متاحاً على “آب ستور” App Store، و”غوغل بلاي” Google Play.

المصدر: سبوتنيك