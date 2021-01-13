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“بلومبرغ”: السعودية تخفض إمدادات النفط إلى أوروبا وآسيا

كل الوطن - فريق التحرير
2021-01-13T14:27:16+03:00
2021-01-13T14:32:13+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 دقائقآخر تحديث : منذ 6 دقائق
“بلومبرغ”: السعودية تخفض إمدادات النفط إلى أوروبا وآسيا

كل الوطن – وكالات: ذكرت بلومبرغ أن السعودية قلصت إمدادات النفط لما لا يقل عن 9 مشترين في أوروبا وآسيا اعتبارا من الشهر المقبل، بحسب ما نقلته الوكالة عن ممثلي المشترين الذين تلقوا إخطار بهذا الشأن.

ووفقا للوكالة الاقتصادية فإن بعض المصافي في آسيا ستتلقى الشهر المقبل من شركة “أرامكو” نفطا أقل، كجزء من عقود طويلة الأجل، وأضافت أن بعض المصافي الآسيوية ستتلقى نفطا أقل بنحو 20% – 30%.

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كما أن شركة تكرير أوروبية تشتري عادة كميات صغيرة من “أرامكو” لن تحصل على أية شحنات في شهر فبراير المقبل.

وكانت “أرامكو” السعودية قد رفعت أسعار نفطها للمشترين في الولايات المتحدة وآسيا بمطلع الشهر الجاري.

وقبل أيام صرح وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، أن المملكة ستنفذ في شهري فبراير ومارس القادمين تخفيضات طوعية إضافية في إنتاج النفط تبلغ مليون برميل يوميا.

المصدر: “بلومبرغ”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=404986

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