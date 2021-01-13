فيديو: سوزان نجم الدين تجتمع مع أبنائها بعد غياب 5 سنوات

كل الوطن – متابعات: بعد أن تعذر لقائها بأبنائها طيلة الـ 5 سنوات السابقة، أخيرا اكتمل شمل أسرة الممثلة السورية سوزان نجم الدين بالقاهرة.

وشاركت سوزان عبر حسابها بـ “انستقرام” فيديو للحظة لقائها بابنائها، أرفقته بتعليق: ” خمس سنوات من الظلم والحزن والوحدة والحنين..

خمس سنوات كان يكبر فيها الحلم ويكبر معو الألم..

خمس سنوات صاروا الصغار كبار..

خمس سنوات كنت عدّ فيا الأيام والساعات والدقايق والثواني بانتظار هي اللحظة..

وتابعت: “فراقٌ قسريٌّ مرّ.. لكن تلك اللحظات بدّدت كل شيء، وأعادت توازن الحياة الى طبيعتها..

واضافت: “فها أنا ذا أعانق فلذات كبدي بينما انتهى عهد #ترامب الظالم بالذل والمهانة..لينقلب السحر على الساحر”.

وختمت سوزان كلامها قائلة: “فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما حتى يبلغ الحمد منتهاه”.

وكانت لفتت سوزان خلال نعيها للكاتب الراحل وحيد حامد إلى أنها “تعلمت من الراحل هي وغيرها الكثير من خلال أعماله، معربة عن فخرها بالعمل معه في فيلم “قط وفأر”.

وأضافت في كلماتها: “وداعا السيناريست والصديق الصدوق الذي طالما كنت أستمع لنصائحه الرائعة.. ومنطقه الأروع عبر لقاءاتي العديدة معه”.