القتل حداً بجانيين قتلا مواطناً في مكّة المكرّمة

كل الوطن – واس: أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً في جانيين قتلا مواطناً بالتمالؤ والتخطيط المسبق على قتل المجني عليه وذلك بدخولهما منزله متنكرين والإمساك به وضربه على رأسه بحديدة مما أدى لوفاته .في مكة المكرمة.

وجاء في البيان”أقدم: أحمد أبكر عثمان محمد – نيجيري الجنسية – وهتون بنت علي إبن عبدالواحد مجيدة – سعودية الجنسية – على قتل: بندر بن مجحود بن سعيد الزهراني – سعودي الجنسية – وذلك بالتمالؤ والتخطيط المسبق على قتل المجني عليه وذلك بدخولهما منزله متنكرين والإمساك به وضربه على رأسه بحديدة مما أدى لوفاته، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما , وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم بقتلهما حداً لقتلهما المجني عليه غيلة وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجانيين المذكورين، وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجانيين اليوم الأربعاء في مدينة مكة المكرمة بمنطقة مكة”.