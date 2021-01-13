خطأ تنظيمي خلال حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد “مصر 2021”

كل الوطن – وكالات: وقعت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد “مصر 2021″، في خطأ تنظيمي خلال حفل الافتتاح الذي أقيم اليوم الأربعاء في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة.

وخلال حفل الافتتاح الذي تضمن العديد من العروض الفنية المتنوعة، جرى عرض فيديو تم خلاله استعراض أعلام الدول المشاركة مع ذكر اسم كل منها عبر مكبرات الصوت في استاد القاهرة.

وظهر ضمن الأعلام، علمي الولايات المتحدة الأمريكية والتشيك، رغم انسحاب المنتخبين رسميا من البطولة أمس الثلاثاء بسبب ظهور العديد من الحالات المصابة بفيروس كورونا بين صفوفهما.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد أمس استبدال منتخب التشيك بمقدونيا الشمالية، واستبدال المنتخب الأمريكي بمنتخب سويسرا.

منتخب سويسرا بدلا من أمريكا بعد انسحابها من #مصر2021 — Handball Egypt2021 (@Egypt2021) January 12, 2021

منتخب مقدونيا الشمالية بدلا من التشيك في #مصر2021 — Handball Egypt2021 (@Egypt2021) January 12, 2021

من وقائع افتتاح بطولة #كأس_العالم_لكرة_اليد_مصر_2021 لكرة اليد pic.twitter.com/bhyhDtsnG5 — مصر العربية (@masralarabia) January 13, 2021

وستقام البطولة التي تضم 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخها بدون جماهير بسبب ظروف وباء كورونا.

ويواجه المنتخب المصري نظيره التشيلي في المباراة الافتتاحية للبطولة اليوم الأربعاء في تمام الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة.

المصدر: RT