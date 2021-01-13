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إعلان مواعيد مباريات الدور الثاني من الدوري السعودي للمحترفين

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
إعلان مواعيد مباريات الدور الثاني من الدوري السعودي للمحترفين

كل الوطن – الرياض: أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مواعيد مباريات الدور الثاني من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجاري 2020م – 2021م.

وحددت اللجنة يوم السبت 30 يناير موعداً لانطلاق الجولة الـ (16)، على أن تختتم المسابقة بمباريات الجولة الـ (30) يوم الأحد الموافق 30 مايو 2021م.

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وكانت لجنة المسابقات قد عقدت اجتماعات تنسيقية خلال الفترة الماضية مع لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إضافة إلى ممثلي أندية (الهلال والنصر) المشاركين في نهائي كأس بيرين للسوبر السعودي إضافة إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا 2021 وممثلي أندية (الأهلي والوحدة) المشاركين في نفس النسخة، إلى جانب ممثل نادي (الاتحاد) المتأهل إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وذلك فيما يخص مواجهاتهم في الدوري المتعلقة مع مشاركاتهم الأخرى في المسابقات المحلية والعربية والقارية

للإطلاع والحصول على الجدول من خلال الرابط التالي

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405034

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