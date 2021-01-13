نادي سباقات الخيل يعلن القائمة النهائية لمهرجان كؤوس الملوك

كل الوطن – الرياض: أنهت لجنة البرامج والتسجيل بنادي سباقات الخيل اليوم, الإجراءات المنظمة والمطبقة في اعتماد الأسماء النهائية للخيل المشاركة في “مهرجان كؤوس الملوك والأمراء” في نسخته السادسة، الذي ستجري فعالياته على مدار يومي الجمعة والسبت المقبلين بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية ضمن روزنامة الموسم الفروسي 2021م، حيث تختص الإجراءات بمطابقة الخيل مع المعايير المحددة، وإجراء القرعة بين المشاركين لتحديد أماكن جيادهم في بوابات جهاز الانطلاق، إلى جانب اعتماد أسماء الخيالة بشكل نهائي للأشواط الثمانية الرئيسة،التي يبلغ مجموع جوائزها 5 مليون و 900 ألف ريال.

وستكون بداية الكؤوس المخصصة ليوم الجمعة بـ “كأس الأمير نايف بن عبدالعزيز” – رحمه الله – في الشوط الثامن للخيل المحلية لعمر الأربع سنوات فقط للفئة الثانية على مسافة 1600 متر، حيث سيشهد الظهور الثاني للبطل “ولد أخيل” للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز الذي أطل لمرة واحدة هذا الموسم بفوز صريح للغاية، ما يبرزه كمرشح قوي للسباق ولكونه أيضا بطل كأس المؤسس للعام الماضي، إلى جانب المتجدد والباحث عن الألقاب “البذالي” للأسطبل الأحمر للأمير فيصل بن خالد الذي يسعى أن يثبت جدارته بعد أن استعد للمناسبة بفوز من ظهور واحد فقط مع بداية موسم سباقات الرياض هذا العام، فيما يجدد العهد بالسباقات الجواد “مرتجح” للإسطبل الأحمر بعد غياب منذ فوزه الأخير في الموسم الماضي.

وثاني بطولات الجمعة ستكون مع “كأس الأمير بدر بن عبدالعزيز” – رحمه الله – للفئة الثانية المخصصة للأفراس المنتجة محلياً على مسافة 1800 متر في الشوط التاسع، حيث تبرز كل من صاحبتي العروض المميزة هذا الموسم “مبسوطة” و”شمخرة” كواجهة قوية للإسطبل الأحمر في السباق، يشاركهما كل من “غابطة” للإسطبل الأبيض لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، و “جنيفر” لإسطبل الأصايل التي تتناسب مع قدراتها مسافة السباق بشكل كبير.

فيما يضع المراقبون الفرس المستوردة “لاكاسا تاريفا” لسلطان المنديل في واجهة ترشيحات ثالث بطولات الجمعة “كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز” -رحمه الله- للفئة الثانية المخصصة للأفراس المستوردة على مسافة 2000 متر في الشوط العاشر، وتبرز فيه تطلعات كل من “عسيف” لخالد بن مشرف و”فور وايت سوكز” لأبناء هيف القحطاني.

فيما تختتم سباقات الجمعة بــ”كأس الملك عبدالله بن عبدالعزيز” -رحمه الله- لخيل الإنتاج لعمر الثلاث سنوات للفئة الأولى على مسافة 1600 متر في الشوط الحادي عشر، كأحد أهم سباقات الأمسية لوجود أفضل جياد هذه الفئة، ولكونه أيضاً بروفة مهمة جداً لــ”كأس المؤسس” منتصف مارس المقبل، وعليها تبنى الترشيحات بشكل كبير، حيث يتفق غالبية المراقبين على جدارة كل من “أبو لاح” لأبناء الشريف هزاع العبدلي و”شبل لطام” لعبدالله آل منصور، و”أنا الفيصل” لنواف العنزي و”ودمان” للإسطبل الأحمر.

ويتابع المشاركون مشوارهم بــ”مهرجان الملوك والأمراء” السادس، في أمسية يوم السبت بداية بــ”كأس الملك فهد” -رحمه الله- في الشوط السابع للأفراس المحلية لعمر الثلاث سنوات للفئة الأولى على مسافة 1600 متر، حيث ستكون مؤشرات هذا السباق مهمة في إبراز المرشحين من الأفراس على “كأس المؤسس” أيضاً، الأمر الذي يجعل الترشيحات منصبة على الأداء والمستويات السابقة للأفراس في سباقاتها الماضية،ما يعطي أفضلية كبيرة للفرس “حتم” لأبناء الشريف هزاع العبدلي، ومن ثم “ظبي الحماد” للإسطبل الأحمر و”مغبوطة” للإسطبل الأبيض.

وستحظى الخيل المحلية لعمر الأربع سنوات بــ”كأس الملك خالد بن عبدالعزيز -رحمه الله- للفئة الأولى في الشوط الثامن على مسافة 2000 متر، حيث تتقارب المستويات بين الخيل المرشحة “آن الآوان” للإسطبل البيض و”ابن قامة” للإسطبل الأحمر و”مرباعة” لسلطان العماج و”النجم الكاسب” لإسطبل دلهام الذي ظهر بمستوى مبهر في سباقه الأخير على الرغم من مشاركته الأولى هذا الموسم، وسيرفع معدل التنافس والإثارة لأعلى درجة بحسب التوقعات.

وفي مواجهة نارية بين الخيل المحلية والمستوردة على “كأس الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- للفئة الأولى على مسافة 1600 متر في الشوط التاسع، ومن المتوقع رؤية شوط سباق سريع للغاية من قبل نجم الموسم على هذه المسافة حتى الآن “قريت سكوت” للإسطبل الأحمر، الذي سيحظى بمراقبة أكيدة من قبل “رائد” لفهد العتيبي و”نيكلوس” لإسطبل الجذع وسط مراقبة كل من “مايبول” لأبناء فيحان المنديل و”ستاونش” للأمير عبدالعزيز بن فهد.

وسيكون ختام المهرجان بــ”كأس الملك سعود” -رحمه الله- للفئة الأولى في الشوط العاشر على مسافة 2000 متر بمشاركة الخيل المحلية والمستوردة،الذي يظهر من خلاله اهتمام المراقبين لمشاركة الجواد “ووك إن ذا ساند” للإسطبل الأحمر صاحب التصنيف الأعلى في السباق والبالغ “105 درجات”، وتبقى مجريات السباق مرهونة بما سيقدمه، وسط ترقب المحلي لإسطبل الأبيض و”الحمداني” لمحمد الحرابي و”الوزير” لرفاعي الغريبان والمحلي “متكيف” لمحمد آل رشيد.