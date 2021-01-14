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السعودية تحذر مواطنيها من السفر إلى 12 دولة

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودوليمحليات
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 40 ثانيةآخر تحديث : منذ 40 ثانية
السعودية تحذر مواطنيها من السفر إلى 12 دولة

كل الوطن  –  واس :   حذرت المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، مواطنيها من السفر إلى 12 دولة دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، وذلك بعد استئناف رحلات الطيران الدولي في مارس/ آذار المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، قوله: إن “هذه الدول هي ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، روسيا البيضاء”، وذلك في ظل “الظروف الأمنية وحالات عدم الاستقرار السائدة في هذه الدول، واستمرار تفشي جائحة كورونا المستجد وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس”.

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ودعت الوزارة “المواطنين الموجودين، أو الذين قد يوجدون في هذه الدول مستقبلاً، إلى المبادرة بالتسجيل بشكل عاجل لدى سفارات المملكة هناك. وأهابت بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح بها بتوخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشاراً للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أياً كانت وجهتهم”.

​وأعلنت المملكة العربية السعودية، يوم الجمعة الماضي، السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، وكذلك فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتبارا من نهاية شهر مارس المقبل.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن “سيكون تنفيذ ما ورد أعلاه وفقا للإجراءات والاحترازات التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس “كورونا” المستجد في المملكة، بالتنسيق مع الجهات المعنية”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405093

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