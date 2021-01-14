مصر: وفاة صفوت الشريف وزير الإعلام السابق وأحد أبرز وجوه نظام حسني مبارك

كل الوطن – وكالات: توفي وزير الإعلام المصري السابق صفوت الشريف عن عمر يناهز 87 عاماً، منتصف ليل الأربعاء – الخميس، حسبما أفاد موقع صحيفة “الأهرام” الحكومية.

وفي 2 جانفي، قال الإعلامي المصري محمد الباز إن الشريف أصيب بفيروس كورونا، وأن حالته حرجة، آنذاك.

والشريف من أبرز وجوه نظام الرئيس السابق حسني مبارك. وظل وزيراً للإعلام لمدة 22 عاماً قبل أن يشغل منصب الأمين العام للحزب الوطني في الفترة من 2002 إلى 2011.

كما رأس مجلس الشورى.

وكان الشريف من مؤسسي الحزب الوطني الحاكم في 1977، قبل أن يتم حله إبان انتفاضة 2011، التي أطاحت بمبارك من السلطة.

وفي سبتمبر 2018، قصت محكمة مصرية بسجن صفوت الشريف 3 سنوات ودفعه غرامة 99 مليون جنيه، في قضة اتهامه بـ”الكسب غير المشروع”.