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“فيسبوك” يحذر من مؤشرات قوية على أعمال عنف قبل تنصيب بايدن

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 31 ثانيةآخر تحديث : منذ 31 ثانية
“فيسبوك” يحذر من مؤشرات قوية على أعمال عنف قبل تنصيب بايدن

كل الوطن – وكالات: قالت متحدثة باسم “فيسبوك”، إن الموقع يشهد زيادة في إشارات توحي باحتمال ارتكاب أعمال عنف ضخمة قبيل حفل تنصيب الديمقراطي جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير الحالي.

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ولفتت إلى أن “الإشارات التي تتبعها “فيسبوك” تضمنت نشرات رقمية تروج للأحداث، بعضها يتضمن دعوات لحمل السلاح أو شارات ميليشيات أو جماعات الكراهية”.

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وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قالت إن مسؤولين فيدراليين يدعون قادة الشرطة بالمدن الأمريكية الكبرى ليكونوا في حالة تأهب قصوى، مشيرة إلى أن أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية دعت إلى مراقبة علامات الاضطراب قبيل مراسم تنصيب بايدن، وأنها ستصدر نشرة وطنية لحث جميع الأمريكيين على توخي الحذر خلال الأيام المقبلة.

وصوت مجلس النواب الأمريكي، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة الرئيس دونالد ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أحداث الكونغرس.

وأيد 232 مشرعا في مجلس النواب، بينهم 10 جمهوريين و222 ديمقراطيا، تشريع مساءلة ترامب، مقابل 197 نائبا أعلنوا رفضه.

المصدر: “رويترز”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405119

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