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شاهد.. مؤتمر صحفي مشترك لوزيري خارجية روسيا والسعودية

كل الوطن - فريق التحرير
2021-01-14T13:41:29+03:00
2021-01-14T14:12:52+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 دقيقةآخر تحديث : منذ 32 دقيقة
شاهد.. مؤتمر صحفي مشترك لوزيري خارجية روسيا والسعودية

يعقد وزيرا خارجية روسيا سيرغي لافروف والسعودية الأمير فيصل بن فرحان مؤتمرا صحفيا مشتركا في العاصمة موسكو، عقب أول لقاء شخصي بينهما.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405125

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