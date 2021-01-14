شاهد.. مؤتمر صحفي مشترك لوزيري خارجية روسيا والسعودية

يعقد وزيرا خارجية روسيا سيرغي لافروف والسعودية الأمير فيصل بن فرحان مؤتمرا صحفيا مشتركا في العاصمة موسكو، عقب أول لقاء شخصي بينهما.

– لافروف: التعاون بين روسيا والسعودية يسهم في استقرار أسواق الطاقة

– لافروف: نرحب بالجهود الرامية لإطلاق حوار بناء مع الحوثيين في اليمن وهناك أطراف تسعى لتقويضها

– بن فرحان: الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وروسيا أساس مهم لدعم الاستقرار العالمي

– بن فرحان: بحثنا مع لافروف الوضع في الخليج وسلوك إيران المزعزع للاستقرار

– بن فرحان: يجب إزاحة التدخلات الإيرانية التي تعطل جهود إنهاء النزاع في سوريا

– لافروف: آمل ألا تتضرر العملية السياسية في اليمن جراء إدراج واشنطن الحوثيين على قائمة الإرهاب لكن هناك بعض المخاوف الأممية بهذا الشأن