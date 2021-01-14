بيان رسمي… البحرين تعلن إنهاء أزمة جديدة مع قطر

كل الوطن- رنيم المشهراوى : أعلنت البحرين، اليوم الخميس، رسميا، إنهاء أزمة حدثت مؤخرا مع جارتها قطر، بعد أيام من إنهاء الأزمة الأكبر التي استمرت لسنوات وعرفت إعلاميا باسم “الأزمة الخليجية”.

وفي بيان رسمي، قالت وزارة الداخلية البحرينية، إنها “تلقت اخطاراً من وزارة الخارجية بأنه تم (اليوم) الخميس الإفراج عن المواطنين البحرينيين الذين تم القبض عليهما من قبل أمن السواحل والحدود القطري في عرض البحر، بتاريخ 8 يناير 2021 أثناء قيامهما برحلة صيد بحري”، بحسب موقع وكالة الأنباء البحرينية “بنا”.

وبحسب بيان الداخلية البحرينية فالمفرج عنهم هم “(بطل كمال الأجسام) سامي إبراهيم الحداد، ومحمد يوسف الدوسري والبحار البحريني حبيب عباس الذي تم القبض عليه بتاريخ 3 ديسمبر 2020”.

ولفتت الوكالة الرسمية إلى أن السلطات القطرية لم تفرج عن قوارب، المفرج عنهم، “ليبلغ عدد القوارب والبوانيش البحرينية التي لا تزال محتجزة لدي دولة قطر 50 قاربا وبانوشا”.

وأشارت إلى أن سفارة المملكة في سلطة عمان أفادت بأنه تم وصول المواطنين البحرينيين إليها، حيث تم الاتصال بهم والاطمئنان عليهم.

وأكدت أنه سيتم عند وصولهم إلى مملكة البحرين أخذ اقوالهم في الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية لمعرفة ملابسات القبض عليهم وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.