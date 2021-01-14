بايدن يسعى لاستهلال رئاسته للولايات المتحدة بخطة الـ”1.5 تريليون دولار”

كل الوطن – وكالات: كشفت تقارير صحفية عالمية عن نية الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، استهلال فترة رئاسته للولايات المتحدة الأمريكية بخطة أطلق عليها خطة الـ”1.5 تريليون دولار أمريكي”.

أشارت وكالة “رويترز” إلى أن بايدن يعتزم الكشف عن خطة الـ1.5 تريليون دولار، لمساندة الاقتصاد المتضرر من جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

ومن المتوقع أن يكشف الرئيس الأمريكي المنتخب، اليوم الخميس، أبعاد تلك الخطة والمقترح لحزمة تحفيز تستهدف إعادة الروح للاقتصاد في ظل جائحة فيروس كورونا مع إنقاذ اقتصادي قد يتجاوز 1.5 تريليون دولار ويساعد الأقليات.

وخاض بايدن حملته الانتخابية على وعد بالتعامل بجدية أكبر مع الجائحة مقارنة بالرئيس دونالد ترامب، وتهدف الحزمة إلى وضع هذا الوعد موضع التنفيذ مع تدفق للموارد من أجل توزيع لقاحات فيروس كورونا والتعافي الاقتصادي.

وقال مصدر مطلع على تفاصيل الخطة إن “حزمة التحفيز تزيد عن 1.5 تريليون دولار، وتتضمن التزاما بشيكات تحفيز بقيمة 1400 دولار، ويُتوقع أن يلتزم بايدن بالشراكة مع شركات في القطاع الخاص لزيادة عدد من يتلقون التطعيم من الأمريكيين”.

وسيخصص جزء كبير من هذه الموارد المالية الإضافية للأقليات.

وكان الرئيس المنتخب قد قال الأسبوع الماضي إن حزمة التحفيز ستكون “بتريليونات الدولارات”، مشيرا إلى أن زيادة الإنفاق في وقت مبكر ستحد من الضرر الاقتصادي في الأجل الطويل الناجم عن الإغلاقات المفروضة لمواجهة الجائحة.