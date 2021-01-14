زوجة الفنان السعودي خالد سامي تكشف آخر تطورات حالته الصحية

كل الوطن – متابعات: كشفت المعلمة عائدة العتيبي، زوجة الفنان السعودي خالد سامي، آخر تطورات حالته الصحية، بعد نقله إلى المستشفى قبل يومين بسبب تعرضه لانتكاسة صحية.

وكتبت العتيبي في تغريدة على موقع “تويتر”: “للمحبين والأوفياء ولكل من سأل عن وضع خالد سامي مازال في العناية ولم يفق من الغيبوبة إلى الآن، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويشفي كل مريض. وتابعت: اللهم لا تفجعنا في من نحب، آمين الحمد لله على كل حال”.

للمحبين والاوفياء ولكل من سأل عن وضع #خالد_سامي مازال في العناية ولم يفق من الغيبوبة إلى الآن، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويشفي كل مريض.

اللهم لا تفجعنا في من نحب، آمين.#الحمدلله على كل حال. — عائده العتيبي (@AidahAlotaibi) January 13, 2021

الحمد لله المتفضل على عباده الكريم الرحيم العظيم سبحانه،اللهم لك الحمد حمدً كثيرًا تم بحمدالله نجاح عملية زوجي #خالد_سامي وأاسأل الله أن يطيل في عمره، والحمدلله.

￼ — عائده العتيبي (@AidahAlotaibi) September 26, 2020

وكانت عائدة العتيبي قد أعلنت قبل يومين أن زوجها أصيب بضيق وعدم القدرة على التنفس، مما استدعى نقله للمستشفى عن طريق الإسعاف بعد أن انتكست حالته الصحية.

يذكر أن الفنان خالد سامي كان قد أجرى مؤخرا عملية زراعة للكبد، بعد مناشدة زوجته وعدد من الفنانين لسرعة التدخل لإنقاذه، حيث إن حالته حرجة، وأعلنت عائدة العتيبي وقتها أن صحة زوجها تدهورت أثناء غسيل الكلى، ما أدى إلى هبوط في دقات القلب وانخفاض السكر، واستدعى دخوله العناية المركزة في أحد مستشفيات الرياض.

وكان الفنان خالد سامي الذي يعد واحدا من أبرز نجوم الدراما والتلفزيون في السعودية، قد واجه خلال الفترة الماضية العديد من المشكلات الصحية، التي أجبرته على دخول المستشفى عدة مرات، حيث كان يعاني من تليف في الكبد، تطور لاحقا إلى فشل كلوي، اضطره إلى الخضوع لعمليات غسيل الكلى، وهو ما أثر كثيرا في حالته الصحية.

المصدر: تويتر+وسائل إعلام سعودية