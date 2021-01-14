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الرياض: نقدر التعاون مع روسيا لاستقرار أسواق النفط

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
الرياض: نقدر التعاون مع روسيا لاستقرار أسواق النفط

كل الوطن – وكالات: أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان التزام بلاده باتفاق “أوبك+” خفض الإنتاج، وأعرب عن تقدير الرياض للتعاون في هذا الإطار بما في ذلك مع روسيا، لضمان استقرار أسعار الطاقة.

وجاء تصريح الوزير السعودي خلال مؤتمر صحفي عقد في موسكو اليوم الخميس بعد مباحثات أجراها مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

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وقال: “سنواصل بذل كل ما في وسعنا لضمان الاستقرار في أسواق النفط. نقدر بشدة التعاون في صيغة (أوبك+)، بما في ذلك مع روسيا”.

وشدد على أن السعودية ملتزمة بشكل ثابت بتعهداتها في إطار اتفاق “أوبك+”، الهادف لاستقرار أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن هذا “عامل أساسي”.

وأضاف، أنه بفضل التعاون مع روسيا في صيغة “أوبك+” تم تحقيق استقرار أسعار النفط، وتحييد العوامل السلبية الأخرى وتداعيات كورونا.

كذلك شدد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين بلاده وروسيا لأنها “أساسية لدعم التنمية الاقتصادية للبلدين والاستقرار في العالم”.

المصدر: تاس

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405194

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