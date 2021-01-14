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شرطة بطرسبورغ تحقق في تشكيل “مجموعة الموت”

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 25 ثانيةآخر تحديث : منذ 25 ثانية
شرطة بطرسبورغ تحقق في تشكيل “مجموعة الموت”

كل الوطن – وكالات: قالت شرطة بطرسبورغ، إنها تحقق في واقعة تشكيل “مجموعة الموت” على ماسنجر بالإنترنت، وذلك بعد تلقيها شكاوى من عائلات فتيات مراهقات كتبن رسائل انتحار.

وأضافت الشرطة، أنها تلقت في 13 يناير، رسالة من والدة تلميذة عمرها 13 عاما من منطقة كراسنوغفارديسكي، ذكرت فيها أن الفتاة لم تعد إلى المنزل، وتركت رسالة انتحار. وتبين للشرطة أن الفتاة اختفت مع اثنتين من زميلاتها، إحداهما تركت نفس الرسالة لوالدتها. وبمساعدة جهاز الأمن الفدرالي الروسي، تم تحديد مكان وجود المراهقات في الوقت المناسب، وبالتالي تم تجنب مأساة محتملة.

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وتابعت الشرطة: “يجري التحقق في ملابسات الحادث”.

وتبين لرجال الشرطة، أن التلميذات المذكورات قمن في نهاية ديسمبر، بتكوين ما يسمى بـ”مجموعة الموت” في أحد الماسنجرات. وفي المجموعة جرت مناقشة نية الانتحار.

المصدر: نوفوستي

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405198

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