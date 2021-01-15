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رئيس شركة لقاح مودرنا: كورونا ستعيش معنا للأبد

كل الوطن - فريق التحرير
كورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 51 ثانيةآخر تحديث : منذ 51 ثانية
رئيس شركة لقاح مودرنا: كورونا ستعيش معنا للأبد

كل الوطن – وكالات: قال الرئيس التنفيذي لشركة “موديرنا”، ستيفان بانسل، الأربعاء، أن فيروس كورونا المستجد، سيظل موجودا إلى الأبد.

وصرح بانسل، الذي طوّرت شركته لقاحا مضادا لكوفيد-19، خلال مؤتمر “جي بي مورغان” للرعاية الصحية: “سنعيش مع هذا الفيروس إلى الأبد”، حسبما نقلت “سي إن بي سي”.

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ورغم التصريح المتشائم، فقد أشار بانسل إلى أنه يعتقد أن لقاح كورونا الذي طوّرته شركته سيكون فعالا ضد الإصابة بأي من متغيرات الفيروس الجديدة المنتشرة في بريطانيا المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية، قد أعلنت في السادس من جانفي، أنها أعطت الضوء الأخضر لاستخدام لقاح “موديرنا” الأميركية المضاد لكورونا المستجد.

وقالت الهيئة الأوروبية في بيان إن “وكالة الأدوية الأوروبية أوصت بمنح الترخيص لتسويق مشروط للقاح موديرنا المضاد لكوفيد-19، للحيلولة دون إصابة الاشخاص ابتداء من سن 18 عاما بفيروس كورونا”.

كذلك أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، في ديسمبر الماضي، موافقتها على منح ترخيص طارئ لاستخدام لقاح “موديرنا”.
ويشابه لقاح “موديرنا” للقاح “فايزر- بيونتيك”، الذي ترخيصه وشحنه لتطعيم أول دفعة من الأميركيين، في وقت سابق من ديسمبر.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405216

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