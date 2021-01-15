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أطلقت باتجاه السعودية.. التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليهنا اليمن
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 31 ثانيةآخر تحديث : منذ 31 ثانية
أطلقت باتجاه السعودية.. التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة

كل الوطن – وكالات: أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، عن اعتراضه وتدميره ثلاث طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقتها جماعة “أنصار الله” الحوثية تجاه المملكة.

وقال التلفزيون الرسمي السعودي نقلا عن التحالف العربي، إن الطائرات المسيرة انطلقت من مدينة الحديدة الساحلية اليمنية.

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وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

المصدر: رويترز+عكاظ

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405223

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