شاهد.. الإعلان عن أول لقاح سعودي مضاد لكورونا (فيديو)

كل الوطن – متابعات: أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل السعودية، اليوم الجمعة، أن فريقا من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية، نجح في التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا.

فيديو | نجاح أول لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل#الإخبارية pic.twitter.com/ydqkR7I1XR — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 15, 2021

نجاح فريق بحثي من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية في #جامعة_الإمام_عبدالرحمن_بن_فيصل بقيادة د. إيمان المنصور، بالتوصل إلى لقاح سعودي مضاد لفيروس #كورونا COVID-19 حيث تم الانتهاء من الدراسات قبل السريرية ونشر البحث، وستبدأ التجارب السريرية بعد أخذ الموافقات اللازمة. pic.twitter.com/rf1JMdHMt9 — جامعة الإمام عــبدالرحــمن بن فيصل (@UOD_EDU_SA) January 14, 2021

وقالت الجامعة في تغريدة نشرت على حسابها الرسمي في “تويتر”، “إن الفريق البحثي بقيادة الدكتورة إيمان المنصور، انتهى من إجراء التجارب ما قبل السريرية، حيث تم الانتهاء من الدراسات قبل السريرية ونشر البحث، وستبدأ التجارب السريرية بعد أخذ الموافقات اللازمة.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد دعت قبل أيام، جميع سكان المملكة إلى تلقي اللقاح الموزع ضد فيروس كورونا المستجد بهدف تحقيق المناعة الجماعية.

المصدر: تويتر+RT