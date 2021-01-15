إلهام شاهين تذكر بالدراما المصرية في عهد صفوت الشريف

كل الوطن – وكالات: علقت الفنانة المصرية إلهام شاهين على وفاة وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف، وقالت إنها وغيرها من الفنانين قدموا أروع الأعمال في عصره.

وقالت إلهام شاهين في منشور عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، مرفقة إياه بصورة لصفوت الشريف: “الله يرحم وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف ويجعل مثواه الجنة يا رب بإذن الله”.

وتابعت الفنانة المصرية بقولها: “قدمنا فى عصره أروع وأجمل الأعمال الدرامية، التي أسعدت الوطن العربي كله، مع كبار النجوم وأهم الكتاب وأقوى المخرجين”.

وأوضحت: “أعمال ستظل علامات بارزة في تاريخ الدراما المصرية، لن ينسى المشاهد العربى مسلسلات مثل ليالي الحلمية أو نصف ربيع الآخر أو الحاوي أو البراري والحامول أو قصة الأمس، أعمال لكبار الكتاب مثل أسامه أنور عكاشة ومحمد جلال عبد القوى ومحمد صفاء عامر ويسرى الجندى ومحسن زايد، وأقوى المخرجين مثل يحيى العلمى وإنعام محمد على و محمد فاضل وإسماعيل عبد الحافظ وحسن سيف الدين”.

وتوفي صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق عن عمر ناهز 87 عاما بمستشفى وادي النيل وهو مواليد عام 1933.

المصدر: RT