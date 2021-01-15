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وفاة الدراج الفرنسي بيير شيربان متأثرا بإصابته في رالي دكار

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
وفاة الدراج الفرنسي بيير شيربان متأثرا بإصابته في رالي دكار

كل الوطن – وكالات: توفي سائق الدراجات الفرنسي بيار شيربان خلال نقله إلى فرنسا، متأثرا بالإصابة التي تعرض لها في رأسه جراء سقوطه خلال المرحلة السابعة من رالي دكار 2021، بحسب ما أعلن المنظمون في بيان.

وأوضح البيان أنه “أثناء نقله بالطائرة الطبية من جدة إلى فرنسا توفي (رجل الأعمال البالغ 52 عاما) متأثرا بجروحه إثر سقوطه خلال المرحلة السابعة حائل-سكاكا في العاشر من يناير”.

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من جهة أخرى توج الأرجنتيني كيفين بينافيديس (هوندا) الجمعة بسباق دكار لفئة الدراجات النارية، في ختام المرحلة الـ12 الأخيرة بين ينبع وجدة التي أحرزها الأمريكي ريكي برابيك (هوندا) حامل لقب 2020.

وفي الترتيب العام، يتفوق بينافيديس على برابيك بـ4:56 دقائق و15:57 على البريطاني سام سندرلاند (كيه تي أم) الذي أحرز مرحلة الخميس ما قبل الأخيرة.

المصدر: “أ ف ب”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405235

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