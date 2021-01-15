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بعد إيفانكا.. نجل ترامب الأكبر يواجه استجوابا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 ثوانيآخر تحديث : منذ 10 ثواني
بعد إيفانكا.. نجل ترامب الأكبر يواجه استجوابا

كل الوطن – وكالات: أكد مكتب المدعي العام في واشنطن أنه يسعى إلى استجواب النجل الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن التحقيق في شبهات بإساءة استخدام أموال المانحين خلال حفل تنصيب والده عام 2017.

ونقلت مجلة “فوربس” الأمريكية عن المتحدث باسم مكتب المدعي العام في مقاطعة كولومبيا، كارل راسين، تأكيده أن المكتب أصدر طلبا للاستماع إلى إفادات نجل رئيس الدولة، دونالد ترامب الابن، مشيرا إلى أن المكتب استجوب أشخاصا آخرين ضمن إطار القضية بينهم ابنة الرئيس ومستشارته إيفانكا ترامب.

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ورفع المدعي العام للعاصمة الأمريكية العام الماضي دعوى قضائية ضد منظمة ترامب ولجنة تنصيبه مفادها أن اللجنة دفعت أكثر من مليون دولار في مدفوعات غير لائقة إلى فندق ترامب خلال أسبوع تنصيبه.

وأكدت إيفانكا ترامب في ديسمبر الماضي أنها استجوبت على مدى ساعات لدى المدعين بشأن القضية، متهمة إياهم بالانحياز وتسييس التحقيق.

المصدر: فوربس + RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405241

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