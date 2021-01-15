أنقرة: سنتعامل بالمثل مع أي خطوات إيجابية من مصر والإمارات

كل الوطن – وكالات: أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن استعداد أنقرة لتحسين العلاقات مع مصر والإمارات على أساس متبادل.

وقال تشاووش أوغلو للصحفيين على متن طائرته لدى عودته إلى تركيا من باكستان اليوم الجمعة، ردا على سؤال عن العلاقات مع القاهرة وأبوظبي: “إذا اتخذوا خطوات صادقة وملموسة وبناءة فإننا سنرد عليهم إيجابا أيضا”.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع الإمارات، ذكر الوزير أن تركيا تلقت “رسائل إيجابية” من هذه الدولة لكنها ترغب في رؤية خطوات إيجابية أيضا.

أما بخصوص مصر، فصرح تشاووش أوغلو بأن أنقرة والقاهرة اتخذتا بعض الخطوات الإيجابية تجاه بعضهما البعض، مضيفا: “بإمكاننا معالجة الوضع من خلال مثل هذه الإجراءات الرامية لتعزيز الثقة المتبادلة”.

المصدر: NTV + Haber 7