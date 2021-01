رالي دكار.. بيترهانسل يظفر باللقب الـ14 في مسيرته ويعزز رقمه القياسي (فيديو)

كل الوطن – وكالات: اختتم رالي دكار 2021 الجمعة في السعودية مع تتويج الفرنسي ستيفان بيترهانسل باللقب الثامن له عن فئة السيارات والرابع عشر في مسيرته.

ونال بيترهانسل (ميني) الجمعة في جدة لقب رالي دكار الرابع عشر في مسيرته الاحترافية، بعد ثلاثين عاما من أول نجاحاته في السباق الشهير.

وظفر بيترهانسل البالغ 55 عاما والملقب بـ”السيد دكار” لهيمنته على الرالي الذي أقيم للعام الثاني على التوالي في السعودية، وهو اللقب الثامن له عن فئة السيارات إلى جانب ستة تتويجات سابقة في فئة الدراجات النارية.

🚗 Cars - stage 12 🏁



🥇 @CSainz_oficial (ESP)

🥈 @AlAttiyahN (QAT)

🥉 @s_peterhansel (FRA)



🏆 Carlos Sainz wins stage 12 while his teammate Stéphane Peterhansel claims his 14th victory in the Dakar. 👏#Dakar2021 ⎸@XraidTeam pic.twitter.com/59yXlzytSZ