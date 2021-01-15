رالي دكار.. بيترهانسل يظفر باللقب الـ14 في مسيرته ويعزز رقمه القياسي (فيديو)

كل الوطن – وكالات: اختتم رالي دكار 2021 الجمعة في السعودية مع تتويج الفرنسي ستيفان بيترهانسل باللقب الثامن له عن فئة السيارات والرابع عشر في مسيرته.

ونال بيترهانسل (ميني) الجمعة في جدة لقب رالي دكار الرابع عشر في مسيرته الاحترافية، بعد ثلاثين عاما من أول نجاحاته في السباق الشهير.

وظفر بيترهانسل البالغ 55 عاما والملقب بـ”السيد دكار” لهيمنته على الرالي الذي أقيم للعام الثاني على التوالي في السعودية، وهو اللقب الثامن له عن فئة السيارات إلى جانب ستة تتويجات سابقة في فئة الدراجات النارية.

🚗 Cars - stage 12 🏁



🥇 @CSainz_oficial (ESP)

🥈 @AlAttiyahN (QAT)

🥉 @s_peterhansel (FRA)



🏆 Carlos Sainz wins stage 12 while his teammate Stéphane Peterhansel claims his 14th victory in the Dakar. 👏#Dakar2021 ⎸@XraidTeam pic.twitter.com/59yXlzytSZ — DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2021

وأنهى بيترهانسل مراحل الرالي في الصدارة بزمن 44 ساعة و27 دقيقة و11 ثانية، متفوقا بفارق 14 دقيقة و51 ثانية على السائق القطري ناصر العطية (تويوتا) المتوج باللقب ثلاث مرات (2011 و2015 و2019)، وبفارق ساعة ودقيقة و57 ثانية على زميله في ميني الإسباني كارلوس ساينز حامل اللقب ثلاث مرات ايضا اخرها العام الماضي.

وظفر بيترهانسل بألقاب دكار عام 1991، 1992، 1993، ثم 1995 و1997 و1998، ليسجل رقما قياسيا في فئة الدراجات النارية التي تعد “السباق الأصعب في العالم”.

وشارك الفرنسي بأول سباق له في دكار باريس عن فئة السيارات عام 1990 مع نيسان، ثم في العام التالي مع شركة ميغا الفرنسية الصغيرة وحصل على المركز الثاني.

وخلال العام 2002، انضم إلى فريق ميتسوبيشي، وفاز عام 2003 برالي تونس ورالي دبي.

وجاء الانتصار الأول في دكار، أشهر رالي للسيارات، عام 2004 مع ميتسوبيشي، قبل أن يجدد فوزه فيه عامي 2005 و2007.

كان ذلك قبل دخوله التاريخ بانتصارات جديدة في 2012 و2013 (مع ميني)، ثم 2016 و2017 مع بيجو، قبل أن يحقق لقبه الأخير عام 2021 مع ميني مرة أخرى.

المصدر: “أ ف ب”