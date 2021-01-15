مصر تعلن عن ميزات للراغبين في السفر إلى قطر

كل الوطن – وكالات: أعلنت شركة “مصر للطيران” عن طرح ميزات للراغبين في السفر إلى قطر، وذلك عقب قرار عودة الطيران بين القاهرة والدوحة.

وأكد بيان الشركة أن هناك تخفيضا 20% على جميع درجات السفر على رحلاتها من القاهرة إلى الدوحة، ويسري هذا التخفيض عند شراء التذاكر حتى 10 فبراير 2021 والسفر حتى 27 مارس 2021.

يذكر أن السلطات المصرية كانت قد قررت إعادة فتح الأجواء الجوية أمام الطيران القطري اعتبارا من الثلاثاء.

وأغلقت مصر أجواءها أمام الطائرات القطرية في 6 يونيو عام 2017 حيث كانت شركة “مصر للطيران” تنظم 3 رحلات أسبوعيا إلى قطر كما كانت قطر تقوم بتسيير 4 رحلات أسبوعية لمصر.

المصدر: RT