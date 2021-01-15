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مصر تعلن عن ميزات للراغبين في السفر إلى قطر

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 35 ثانيةآخر تحديث : منذ 35 ثانية
مصر تعلن عن ميزات للراغبين في السفر إلى قطر

كل الوطن – وكالات: أعلنت شركة “مصر للطيران” عن طرح ميزات للراغبين في السفر إلى قطر، وذلك عقب قرار عودة الطيران بين القاهرة والدوحة.

وأكد بيان الشركة أن هناك تخفيضا 20% على جميع درجات السفر على رحلاتها من القاهرة إلى الدوحة، ويسري هذا التخفيض عند شراء التذاكر حتى 10 فبراير 2021 والسفر حتى 27 مارس 2021.

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يذكر أن السلطات المصرية كانت قد قررت إعادة فتح الأجواء الجوية أمام الطيران القطري اعتبارا من الثلاثاء.

وأغلقت مصر أجواءها أمام الطائرات القطرية في 6 يونيو عام 2017 حيث كانت شركة “مصر للطيران” تنظم 3 رحلات أسبوعيا إلى قطر كما كانت قطر تقوم بتسيير 4 رحلات أسبوعية لمصر.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405373

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