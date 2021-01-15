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فنان مصري مشهور يحذر فناني سوريا ولبنان

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
فنان مصري مشهور يحذر فناني سوريا ولبنان

كل الوطن – وكالات: نشر الفنان المصري المشهور يوسف الشريف، تحذيرا لفناني سوريا ولبنان بسبب عملية نصب تتم باستغلال اسمه.

وقال الفنان المصري يوسف الشريف عبر حسابه الرسمي بـ”فيسبوك”، إن أحد الأشخاص يستخدم اسمه، ويقوم بالتواصل مع عدد من الفنانين العرب وتحديدا في لبنان وسوريا، ويطلب منهم مشاركته في بطولة فيلم سينمائي من إنتاجه.

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وأوضح الشريف، أنه لم يقم بإنتاج أي أعمال سينمائية لنفسه، فضلا عن أن تعاقدات النجوم في أعماله الفنية من اختصاص شركات الإنتاج وليست من اختصاصه.

كما ألمح إلى أنه لا يمتلك الإمكانيات التي تساعده على إنتاج أي مشاريع فنية خلال الوقت الحالي.

وطالب الفنانين العرب بتوخي الحذر من هذا الشخص، والتأكد من هويته في حال حاول الاتصال بهم مجددا.

المصدر: RT

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405376

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