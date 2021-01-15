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السعودية.. 30 ألف ريال غرامة لهذا السبب

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 55 دقيقةآخر تحديث : منذ 55 دقيقة
السعودية.. 30 ألف ريال غرامة لهذا السبب

كل الوطن – متابعات: قررت هيئة الغذاء والدواء السعودية توقيع غرامة مقدارها 30 ألف ريال سعودي على بعض حالات التعامل مع المستحضرات الصيدلانية.

ونشرت الهيئة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مؤكدة على ضرورة الحصول على موافقة منها قبل القيام بحملات دعائية تخص تلك المستحضرات.

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وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الإعلان أو الدعاية لمستحضر صيدلاني أو عشبي يجيز النظام صرفه دون وصفة طبية في وسائل الإعلان المختلفة قبل الحصول على موافقة الهيئة يستوجب تلك الغرامة، حسب قرار نشرته على موقعها الإلكتروني.

وأكدت الهيئة أن نفس الغرامة تنسحب على إقامة محاضرة علمية موجهة للممارسين الصحيين أو نشر حملة توعوية بالمرض والتثقيف الصحي موجهة للجمهور قبل الحصول على موافقة من الهيئة.

وأشارت إلى أن عدم الحصول على إذن مسبق من الهيئة تعد مخالفة طبقاً لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية وعقوبتها 30 ألف ريال.

يشار إلى أن الهيئة كانت قد أكدت، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن المخالفين لقواعدها سيعاقبون بالسجن والغرامة التي قد تصل إلى 10 ملايين ريال سعودي وهو ما يقارب 2.7 مليون دولار.

وشددت الهيئة، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، على أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح المتعلقة بمجالات عملها الهادفة إلى الحفاظ على سلامة أغذية المواطنين والمقيمين وأدويتهم وأجهزتهم الطبية.

وأوضحت أن المنشأة التي تتداول غذاءً مغشوشاً تتعرض لغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال وتصل إلى مليون ريال، وفي حال العمد تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات، أو غرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، أو بهما معاً، وذلك وَفْقًا للمادة (16) من نظام الغذاء.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405381

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