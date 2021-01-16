السعودية.. توجيه عاجل من وزير الرياضة بشأن ما حدث في ملعب “الجوهرة”

كل الوطن – الرياض: أصدر وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، اليوم الجمعة، توجيها عاجلا بشأن سوء أرضية ملعب “الجوهرة”.

ووجه الفيصل بإجراء تحقيق عاجل بشأن سوء أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، والحالة التي ظهر عليها الملعب في مباراة الاتحاد وأبها ومباراة الأهلي والهلال، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما وجه وزير الرياضة السعودي بإعفاء المهندس المشرف على أعمال زراعة الملعب، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة المكلفة بصيانة المدينة الرياضية حسب ما يقتضيه النظام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه تم تكليف مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الرياضة برئاسة فريق التحقيق الذي سيباشر مهامه بصورة عاجلة، ويرفع تقريره بهذا الشأن خلال 48 ساعة، على أن يشمل التحقيق كل من له علاقة بذلك.

وانطلقت، أمس الخميس، منافسات الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، بـ5 مباريات.